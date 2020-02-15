Псков, , 10:55 — REGNUM Псковский активист Игорь Батов, выступающий против возведения завода «Титан-Полимер» в Пскове, расширил свои исковые требования о признании незаконным разрешения на строительство завода, в связи с чем городской суд отложил судебное заседание до 03 марта 2020 года.

Игорь Батов ставит под сомнение правомерность разрешения на строительство, выданного администрацией Псковского района, и запросил все необходимые для ознакомления документы, ставшие основой для выдачи разрешения: схему земельного участка, технологическую схему, проектную документацию, схему инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, результаты инженерных и других изысканий. Также истец попросил суд вызвать в качестве третьих лиц представителей организаций, выдававших «ООО Титан-Полимер» документы, необходимые для оформления разрешения на строительство.

К судебному процессу планируется привлечь органы Государственного регулирования охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, представителей регионального Центра гигиены и эпидемиологии и ГАУ «Госэкспертизы Псковской области».

Против предоставления истцу требуемых документов выступил представитель «Титан-Полимера» Алексей Обухов, так как, по его мнению, это выходит за рамки рассматриваемого иска и не имеет никакого отношения к делу. Суд в этом вопросе склонился на сторону истца.

Среди документов, уже переданных Игорю Батову, была копия государственной экспертизы строительства, которая сделана на основе проекта предприятия 4 класса опасности — «завода по производству двухориентированной ПЭТ-пленки (БОПЭТ)». Возводить же планируется предприятие, состоящего из двух корпусов, один из которых будет производить продукцию 1 класса опасности — полиэтилентерефталат (ПЭТФ), то есть полимерную плёнку.

Иск с требованием признать незаконным разрешение от 14 ноября 2019 года на строительство завода «Титан-Полимер» Игорь Батов подал 27 января 2020 года. Основанием для иска послужило разрешение на строительство, выданное, по мнению Батова, в нарушение Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона «Об охране окружающей среды», закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Также активист ссылается на то, что возведение и запуск завода ограничивают его конституционные права, как гражданина.

Согласно постановлению Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. №1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» полимеры относятся к продукции производства химических веществ и химических продуктов, которые попадают под классификацию объектов I категории.

Строительство завода «Титан-Полимер» началось с корпуса по производству БОПЭТ-пленок и идет полным ходом, на данный момент устанавливается фундамент сооружения. Сроки ввода объекта в эксплуатацию — третий квартал 2021 года. Второй этап строительства заключается в возведении корпусов для выпуска ПЭТ-гранул.

В начале прошлого года жители Пскова вместе со своими депутатами неоднократно выходили на митинг против строительства химзавода.

Завод «Титан-Полимер» планировался в рамках программы импортозамещения производства ПЭТ-гранул и биаксиально-ориентированных пленок. Проект запущен при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

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