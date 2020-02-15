Симферополь, , 11:12 — REGNUM Деятельность крупной нарколаборатории была пресечена сотрудниками управления ФСБ в Крыму. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

Лаборатория для производства синтетических наркотиков была организована двумя жителями Симферополя 23 и 24-х лет в частном доме. Изготовленные наркотические вещества распространялись территории Крыма, Севастополя и Краснодарского края.

Сотрудниками ведомства были обнаружены и изъяты в самом доме, где находилась нарколаборатория и на специальном складе в Белогорском районе более 16 кг наркотических веществ и более 700 литров прекурсоров для приготовления наркотика.

Следователями УФСБ было возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств группой лиц в особо крупном размере. Все подозреваемые по делу задержаны, ведётся расследование.

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