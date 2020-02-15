Цхинвал, , 10:27 — REGNUM На Транскавказской автомагистрали (Транскам), которая соединяет Южную Осетию и Россию, возле таможенного пункта 14 февраля несколько снежных лавин стали причиной затора на дороге. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, в пробке оказалось порядка сотни автомашин. Вскоре дорожные службы расчистили дорогу и движение было возобновлено.

«Дорожные службы продолжают работы по расчистке Транскама», — сообщил журналист агентства с места событий.

Стоит отметить, что в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в горах Осетии сохраняется опасность схода лавин.