Нур-Султан, , 10:08 — REGNUM 26 человек получили травмы в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Казахстане. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба областного департамента полиции.

Авария произошла около 09:40 по местному времени в Актобе (административный центр Актюбинской области). На пересечении улиц Жубанова и Сеитова столкнулись пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №37 и легковой автомобиль службы такси.

В результате ДТП пассажирский автобус опрокинулся на крышу. Пострадали 26 человек, из них 19 женщин и семь мужчин. се пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

ПО факту ДТП начато расследование, устанавливаются обстоятельства и причины аварии. Департамент полиции Актюбинской области обратился к водителям с просьбой быть внимательными и аккуратными в условиях гололедицы на дорогах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух девочках, пострадавших в результате наезда на них легкового автомобиля, водитель которого не справился с управлением из-за гололедицы в городе Алма-Ате в Казахстане.

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