Кимхэ, Южная Корея, , 10:02 — REGNUM 14 февраля в Южной Корее на одном из строительных объектов произошёл пожар. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, пожар начался в 10:18 по местному времени на площадке по строительству центра распределения продовольствия, расположенной в районе Чжучхон-мён города Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо.

Согласно представителям пожарной службы, в результате пожара было уничтожено три этажа (с 3 по 6 этажи) объекта общей площадью 6000 кв. м. Ущерб оценивается в 500 млн вон (~$422 500), пострадал один человек.

Для тушения пожара были задействованы 31 единица пожарной техники, два вертолёта и 75 членов пожарной бригады.

На данный момент правоохранительные органы и сотрудники пожарной службы выясняют точную причину возгорания, однако по предварительным данным, пожар начался во время работ по кислородной резке.

Известно, что строительство объекта началось в 2017 году и должно было завершиться в марте текущего года.