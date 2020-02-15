Алма-Ата, Казахстан, , 08:57 — REGNUM На улице Монке Би в микрорайоне «Зердели» города Алма-Ата две девочки пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия из-за гололеда, сообщает 14 февраля со ссылкой на правоохранительные органы Sputnik Казахстан.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada не справился с управлением из-за скользкой дороги. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, а затем — на обочину, по которой шли девочки. Транспортное средство сбило пешеходов на полном ходу, после чего автомобиль столкнулся с металлическим забором.

Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение с травмами. Одна из пострадавших девочек 2004 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

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ИА REGNUM напоминает, на автомобильной дороге Темиртау — Нур-Султан в Карагандинской области Казахстана произошло массовое ДТП, в результате которого погибли два человека.

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