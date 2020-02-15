Пномпень, , 08:40 — REGNUM Семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam, ставший на якорь в порту Сиануквиль в Камбодже, для возвращения на родину. Об этом 15 февраля сообщили журналистам в посольстве РФ в Камбодже.

Борт лайнера покинули семь российских граждан: три туристка из Санкт-Петербурга и семья из четырёх человек из Москвы. Граждане проведут какое-то время в Пномпене, а после этого вылетят в Бангкок и далее в Россию.

Расходы по возвращению туристов в их страны взял на себя оператор судна Holland America Line.

Круизный лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа вышел из порта Гонконга 1 февраля. В планах экипажа был заход в несколько портов Японии, но судно не приняла японская сторона из опасений, что на его борту могут быть люди, заболевшие коронавирусом. Вслед за Японией заход судна в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд, лайнер неделю не мог причалить к берегу в портах Азии, пока ему заход в свой порт не разрешила Камбоджа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп выразил благодарность властям Камбоджи за готовность принять в своём порту круизный лайнер Westerdam.

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