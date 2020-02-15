Пхаджу, Южная Корея, , 08:39 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Yonhp News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, девятнадцать туш кабанов были обнаружены в окрестностях уезда Хвачхон и уезде Чхольвон провинции Канвондо, в окрестностях города Пхаджу и уезда Ёнчхон провинции Кёнгидо.

Известно, что это шестьдесят восьмой случай обнаружения трупов диких животных в окрестностях уезда Хвачхон, шестьдесят четвертый — в окрестностях уезда Ёнчхон, пятьдесят первый случай — в окрестностях города Пхаджу и двадцать первый случай — в окрестностях уезда Чхольвон. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до двухсот четырех.

Специалисты отмечают, что число гибели диких животных от АЧС превысило отметку в 200 туш спустя четыре месяца с первого случая заражения, зафиксированного в октябре прошлого года.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вспышка АЧС была зафиксирована в Самарской области. Там счет погибших от АЧС диких кабанов идет на десятки. Проводится забой домашних свиней.