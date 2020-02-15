Бишкек, , 07:43 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы в Киргизии, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 99 километрах к юго-востоку от Теплоключенки. Глубина залегания очага составила 10 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Северобайкальском районе Бурятии. Жители населенных пунктов района подземных толчков не ощутили. Информации о возможных разрушениях также не поступало.