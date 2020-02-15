Санкт-Петербург, , 06:13 — REGNUM Спасатели ликвидировали открытое горение в производственном здании на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Северной столице.

Сообщается, что открытое горение было потушено к 04:40 по местному времени (совпадает с московским). Общая площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Окончательная ликвидация возгорания продолжается. Данных о возможных пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возник пожар в доме № 132 на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. Предположительно, возгорание возникло в помещении со станками для изготовления резиновых изделий.

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