Санкт-Петербург, , 03:49 — REGNUM Пожар возник в производственном здании, расположенном на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Северной столице.

Сообщается, что в доме № 134 по набережной Обводного канала горит первый и второй этажи, а также кровля на крыше. По предварительным данным, в здании находятся станки по изготовлению резиновых изделий. Общая площадь возгорания пока не известна. Пожару присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля произошел пожар в ирландском пабе в Приморском районе Санкт-Петербурга. Отмечалось, что возгорание произошло, когда посетители отсутствовали. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.