Краснодар, , 00:51 — REGNUM Один человек погиб, ещё четверо, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в Курганинском районе Кубани, на 85-м километре автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная, у поворота на хутор Южный. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2107, на второстепенной дороге, не уступил автомобилю Ford Galaxy, ехавшему по главной дороге. Произошло лобовое столкновение, от удара оба автомобиля вылетели с трассы.

На месте ДТП скончался от полученных травм мужчина 27-ми лет, ещё четыре человека, в том числе двое взрослых 23-х и 24-х лет, а также подростки 16 и 17 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, приведшего к гибели человека.

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