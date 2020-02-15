Волгоград, , 00:00 — REGNUM Водитель автобуса погиб под колёсами собственного автобуса на севере Волгограда. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

ДТП произошло около 22:00 мск на территории АЗС на улице Николая Отрады в Тракторозаводском районе. По предварительным данным, автобус ЛИАЗ маршрута №95 остановился на АЗС, водитель вышел из автобуса. Внезапно ЛИАЗ покатился на проезжую часть.

Водитель автобуса сделал попытку остановить его, но упал и попал под колёса транспортного средства. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте, автобус съехал в кювет.

Пассажиров в момент инцидента в салоне небыло. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос с эвакуацией автобуса.

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