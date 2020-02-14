Владикавказ, , 23:59 — REGNUM Один человек погиб, другой пострадал в результате конфликта, перешедшего в перестрелку в Северной Осетии. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл вечером 13 февраля в селении Црау Алагирского района. Из Алагирской центральной районной больницы в полицию поступило сообщение о двух пациентах, которые были госпитализированы в критическом состоянии со множественными ранениями. Один из пострадавших, 28-летний мужчина, скончался не приходя в сознание.

По предварительной информации, между несколькими молодыми людьми произошёл бытовой конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. Злоумышленники после стрельбы скрылись с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили всех участников инцидента, в настоящее время принимаются меры по установлению их местонахождения и задержанию. В частности, ориентировки с описанием их подозреваемых в преступлении направлены всем стационарным постам ДПС Северной Осетиии за ее пределами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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