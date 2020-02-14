Амстердам, , 23:04 — REGNUM Треть иностранных туристов станут реже посещать город Амстердам в Нидерландах, если будет введён запрет на лёгкие наркотики. Об этом 14 февраля сообщает The Guardian.

По данным Амстердамского бюро исследований, 34% туристов не приедут либо будут приезжать реже в столицу Нидерландов, если будет сокращено количество точек, где будут продавать каннабис.

При этом 18% опрашиваемых ответили, что смогут найти наркотик в любом случае и при любых ограничениях, а 11% сказали, что точно не будут приезжать в Амстердам в случае введения ограничений.

Также в городе с 1 апреля будут запрещены групповые экскурсии по центру Амстердама. Лицензия будет выдана лишь 15 гидам. При этом туристическим группам будут запрещены остановки на узких мостах, перед домами и у входов в магазины и рестораны, а также в других оживлённых местах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Нидерланды в 2019 году посетило 20,1 млн иностранных туристов, что на 7% больше, чем в 2018 г.

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