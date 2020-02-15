Москва, , 00:02 — REGNUM

В торговом центре «Калейдоскоп» у станции метро «Сходненская» в Москве произошло ЧП — между посетителями и охраной произошла потасовка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, ставший свидетелем конфликта.

Конфликт произошёл 14 февраля около 21:00 по московскому времени. Началось с того, что один из кассиров сети продуктовых магазинов заподозрил двух покупателей, молодых людей возрастом 25−30 лет, в краже. Сотрудник учреждения подозвал охранников и сообщил им о своих подозрениях.

Представители службы безопасности проследовали за молодыми людьми, которые уже вышли из магазина. Догнав, охранники попросили их вернуться для разбирательства, однако получили отказ. После этого общение переросло в конфликт.

Следует отметить, что сотрудники ТЦ вели себя корректно, как того требуют инструкции. Однако молодые люди не ответили на вежливость взаимностью. Особенно отличился тот, что начал драку. Сперва молодой человек вырывался, после пытался наносить по охранникам удары руками.

Молодой человек бил с широким размахом. Причём его не смущало, что один из оппонентов человек пожилого возраста. Сотрудникам ЧОП удалось повалить предполагаемого вора на пол.

Однако дождаться полиции всем вместе так и не удалось. Пока охранник торгового центра удерживал одного молодого человека, охранники магазина переключились на второго. В итоге обоим удалось сбежать.

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