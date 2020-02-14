Порт-о-Пренс, , 22:24 — REGNUM Число жертв пожара в детском доме в столице Гаити возросло до 15, 14 феврая сообщает агентство Reuters.

По сообщению врачей Гаити, двое несовершеннолетних погибли в самом пожаре, еще 13 погибли в больнице от отравления угарным газом.

Известно, что приют в Порт-о-Пренсе организован «Церковью библейского понимания» из штата Пенсильвания. В религиозной организации пока никак не прокомментировали трагедию.

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