Ставрополь, , 22:00 — REGNUM Побег от родных с последующим суицидом совершил мужчина на территории краевой психиатрической больницы в городе Ставрополе. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Инцидент произошёл перед входом в медицинское учреждение. По предварительным данным, мужчину 1959 года рождения, который неоднократно предпринимал попытки суицида, привезли из Грачевского района родственники.

Мужчине удалось сбежать из приёмного покоя, после чего он зашёл за здание, где и предпринял ещё одну попытку суицида, в результате которой скончался. Кроме самого погибшего никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о совершившем суицид сотруднике полиции в Амурской области.

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