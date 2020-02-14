* ИГ — запрещённая в России организация

Женева, Швейцария, , 21:49 — REGNUM Служба разведки Швейцарской Конфедерации (СРК) помешала осуществлению плана террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая пыталась осуществить подрыв нефтехранилища в женевском Вернье, сообщает 14 февраля газета Le Temps со ссылкой на службу разведки Швейцарской Конфедерации.

Швейцарские спецслужбы предотвратили этот теракт, который должны были произвести граждане Швейцарии.

Газета утверждает, что главным разработчиком плана террористической атаки был 25-летний уроженец Женевы Даниэль Д., принявший в 2013 году ислам и имя Абу Илиас аль-Свисри.

Уточняется, что в начале мая 2019 года возглавляемые им сторонники ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали взорвать нефтяные цистерны в Вернье.

Другие подробности не сообщаются.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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