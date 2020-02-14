Москва, , 21:37 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать расследование смертельного ДТП под Псковом в ведение центрального аппарата ведомства. Об этом сообщила 14 февраля официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Поручено передать уголовное дело по факту ДТП в Псковской области в центральный аппарат ведомства для его дальнейшего тщательного расследования», — сообщила пресс-секретарь.

По её словам, Бастрыкин поручил подчинённым обеспечить контроль за своевременностью проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в ночь на 13 февраля в результате столкновения микроавтобуса с большегрузным автомобилем на федеральной трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области погибли восемь граждан Украины.

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