Курск, , 21:10 — REGNUM Житель Курской области отсудил у Министерства обороны Российской Федерации 352 тысячи 263 рубля в качестве компенсации за ущерб, причиненный его здоровью и его автомобилю в результате ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба Ленинского районного суда города Курска.

В марте 2018 года в Курске на улице Дзержинского легковой автомобиль истца столкнулся с принадлежащим Министерству обороны РФ КамАЗом. Виновником ДТП был водитель грузовика — при выезде он не уступил дорогу двигавшемуся автомобилю.

Курянин изначально просил компенсировать не только затраты на лечение и ремонт автомобиля, но и моральный вред. Однако суд в исполнении этих требований отказал.