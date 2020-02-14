Курган, , 21:05 — REGNUM В Курганской области в отношении лиц, ответственных за содержание федеральной трассы «Иртыш», возбуждено 15 административных дел за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Зауралья.

В ходе обследования федеральной трассы Р-254 «Иртыш» из-за наличия стекловидного льда на проезжей части на участке пути от Варгашинского до Петуховского районов было временно приостановлено движение пассажирского транспорта. Зафиксированы снежные валы на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, обочинах дорог и другие недостатки.

В отношении ответственных за содержание федеральной трассы лиц возбуждено 15 дел по ст. 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог»). Максимальный штраф по данной статье — 300 тыс. рублей. За невыполнение в установленный срок законных предписаний возбуждено пять дел по ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания»).