Йошкар-Ола, , 21:02 — REGNUM В Йошкар-Оле задержана бывший директор государственного автономного учреждения «Марий Эл Телерадио» Светлана Талова. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на информированный источник.

При этом официальный комментарий Следственного комитета республики получить не удалось.

В то же время в сообществе «Марий Эл онлайн» в социальных сетях информируют, что Талова была задержана 13 февраля в подъезде собственного дома. В квартире у неё провели обыск, обвинение не предъявлено. Уточняется, что действия правоохранителей связаны с фильмом, который телерадиокомпания должна была снять к 100-летию Марий Эл. В настоящее время Талова находится в следственном изоляторе. Суд об избрании меры пресечения назначен на 15 февраля. Однако до настоящего момента на портале Йошкар-Олинского городского суда информация о слушании дела не появилась.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту неправомерного расходования денежных средств «Марий Эл Телерадио», возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере»).

В ходе проверки было установлено, что компания взяла на себя обязательства снять художественный фильм к 100-летию республики. Для его съемок были привлечены контрагенты, которым выплатили вознаграждение.

При этом выяснилось, что ряд договоров с контрагентами «носили фиктивный характер», ряд работ приняли без фактического выполнения. Это привело к необоснованному использованию более 1 млн рублей.

Напомним, Талова возглавила МЭТР в 2017 году. В октябре 2019 года она покинула эту должность. Является одним из самых известных журналистов республики. В декабре 2015 была награждена медалью ордена «За заслуги перед Марий Эл».