Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 21:17 — REGNUM Три лодки с мигрантами, среди которых был новорожденный ребёнок, обнаружили испанские спасатели возле Канарских островов. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба экстренной службы Канарских островов 112 в Twitter.

Всего в лодках находилось около 90 человек. Всего в группе нелегальных мигрантов были 48 мужчин, 28 женщин (три из них беременные), десять несовершеннолетних и двое грудных детей, один из которых родился прямо на борту лодки во время путешествия матери по Атлантическому океану.

Грудные дети с матерями и беременные женщины были доставлены для медосмотра в больницу города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на острове Гран Канария.

Все остальные мигранты в медицинской помощи не нуждались, их состояние оценено как хорошее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении экс-главы МВД Италии Маттео Сальвини о предстоящем возрастании потока нелегальных мигрантов из Ливии в Евросоюз. Это, по словам Сальвини, может грозить Италии гуманитарной катастрофой.

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