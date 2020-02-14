Севастополь, , 20:25 — REGNUM Гранаты и боеприпасы времён Великой Отечественной войны были найдены в подвале здания в центре Севастополя. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Информацию об обнаружении предметов, напоминающих боеприпасы времён Великой Отечественной войны получили специалисты инженерно-технической группы севастопольского ОМОН «Беркут». Предметы были обнаружены рабочими во время прокладки труб в подвале здания на проспекте Нахимова.

Потенциально опасные предметы были идентифицированы сотрудниками ОМОН как граната Ф-1 и патроны к крупнокалиберному пулемёту. Предполагается, что боеприпасы могли попасть в подвал во время строительства дома сразу после Великой Отечественной войны.

Все опасные находки были вывезены и утилизированы на полигоне взрывотехниками ОМОН и саперами регионального управления МЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении ящиков с патронами и гранатами в Ленинском районе Крыма.

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