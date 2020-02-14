Порт-о-Пренс, , 20:08 — REGNUM Четырнадцать детей стали жертвами пожара, охватившего детский дом на острове Гаити, сообщает 14 февраля новостной портал Haiti Libre.

Пожар случился 13 февраля в детском доме, организованном при местной церкви.

По словам представителей местных властей, сгоревшее детское учреждение было неофициальным и не имело разрешения на работу в качестве детского приюта.

По предварительным оценкам, причиной трагедии могло быть неосторожное обращение с огнём или техническая неисправность.

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