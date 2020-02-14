Нальчик, , 19:58 — REGNUM Девочка восьми лет получила огнестрельное ранение из карабина в Кабардино-Балкарии. Об этом 14 февраля сообщает следственное управление следственного комитета по региону.

Инцидент произошёл вечером 13 февраля в селении Золукокоаже. По предварительным данным, женщина с восьмилетней девочкой шли по улице, когда вдруг раздался громкий звук, после чего ребёнок заплакал. Мать увидела в голове у ребёнка рану, девочку немедленно доставили в больницу.

На рентгене было установлено попадание пули калибром 7,62 мм в мягкие ткани головы ребёнка. Было установлено, что выстрел из карабина произвёл мужчина 1972 года рождения, который, по его словам, производил выстрелы в воздух, разгоняя стаю бродячих собак.

Следователи регионального СК в настоящее время начали проверку обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут проведены баллистическая и медицинская экспертизы. По результатам проверки будет дана правовая оценка действия стрелявшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем случае в селе Терезе в Кабардино-Балкарии. Мужчина, стреляя по собакам из ружья, случайно убил соседку.

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