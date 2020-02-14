Кабул, , 19:58 — REGNUM Пятеро детей погибли, трое пострадали в результате взрыва в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом 14 февраля сообщил канал Tolo News.

Злоумышленники разместили взрывное устройство в медресе, школе при мечети в районе Дашт-и-Арчи. Взрыв прогремел вечером 13 февраля. Все погибшие и пострадавшие являются учениками этой школы.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы. Кто стоит за организацией и осуществлением взрыва, выясняется. До сих пор ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Отмечается, что взрыв в школе произошёл на фоне попыток США заключить мировое соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек при взрыве бомбы, заложенной в автомобиле возле здания университета в Кабуле.

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