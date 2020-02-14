Салехард, , 19:01 — REGNUM Пилот и бортмеханик жёстко севшего 14 февраля на Ямале вертолёта Ми-8 оказались насмерть зажаты в кабине. Об этом сообщает окружное управление МЧС.

Воздушное судно частично повреждено, уточнили спасатели.

Известно, что вертолёт авиакомпании «Скол» летел из Гыданского полуострова. Как сообщало ИА REGNUM, на борту были десять человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

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