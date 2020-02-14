Кабул, , 19:01 — REGNUM Шесть сотрудников полиции убил их коллега, полицейский, на севере Афганистана. Об этом 14 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошёл 13 февраля в провинции Кундуз на контрольно-пропускном пункте. После убийства коллег полицейский перешёл на сторону террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представители властей провинции начали расследование данного инцидента. Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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