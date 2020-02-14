Москва, , 18:45 — REGNUM В Москве при строительстве транспортной развязки рабочие наткнулись на несколько трупов людей, погибших, предположительно, в 90-х годах. Об этом сообщает телеграмм канал 112.

Трупы обнаружил водитель экскаватора. Во время работ ковш вместе с землёй поднял часть ступни в кроссовке. Рабочие позвонили в полицию и сообщили о находке.

В итоге из земли удалось достать останки трёх человек. По состоянию костей было установлено, что все они погибли в 90-е годы прошлого века.

«Кроме того, рядом с трупами, сотрудники полиции обнаружили пулю. Сомнений почти не осталось — это эхо бандитских разборок того времени», — отмечено в сообщении.

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