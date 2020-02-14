Москва, , 18:20 — REGNUM Пассажир погиб, попав под колёса поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщили 14 февраля в пресс-службе столичного управления МВД России.

«Около 16:50 на станции «Менделеевская» с платформы на жёсткий путь под прибывающий электропоезд упал пассажир», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавший был извлечён из-под поезда, прибывший на место наряд скорой помощи констатировал смерть мужчины.

Полицией в настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Напомним, ранее в пресс-службе метрополитена сообщили, что движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии от станции «Владыкино» до станции «Чеховская» приостановлено из-за инцидента с пассажиром.

Читайте ранее в этом сюжете: На серой ветке метро Москвы остановилось движение из-за ЧП с пассажиром