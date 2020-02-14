Абуджа, , 18:19 — REGNUM Возле побережья Нигерии пираты захватили контейнеровоз датской компании Maersk Tema, сообщает 14 февраля финское издание Iltalehti.

По данным издания, захват произошёл в 300 километрах от берегов Нигерии. Экипаж сообщил, что на корабль ворвались вооружённые люди, а сами моряки укрылись в одной из кают.

На данный момент система автоматической идентификации судна подаёт сигнал о том, что контейнеровоз не двигается, а поблизости от него других судов нет.

Контейнеровоз датской компании Maersk Tema шёл в Нигерию из порта Пуэнт-Нуар в Конго.

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