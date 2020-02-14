Челябинск, , 17:57 — REGNUM В Челябинске пожарные справились с огнём в цехе по выпуску пластиковой продукции на Троицком тракте. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Пострадавших и погибших нет. Всего к работам были привлечены 42 единицы техники и 136 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, цех загорелся днём 14 февраля. Площадь пожара достигла 2900 кв. метров. Огонь задел административное здание. А на площади 800 кв. метров рухнула кровля.

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