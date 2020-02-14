Вышний Волочек, Тверская область, , 17:44 — REGNUM Хищение около шести миллионов рублей руководством государственного образовательного учреждения в Вышнем Волочке Тверской области выявили сотрудники полиции, сообщили 14 февраля в пресс-службе областного УМВД. К преступной схеме, по версии следствия, причастны директор учреждения, главный бухгалтер и другой бухгалтер того же учреждения.

«Как установили полицейские, главный бухгалтер 56-летняя женщина и ее 35-летняя дочь, а также 60-летний директор данного образовательного учреждения совершили хищение вверенных им денежных средств. В результате противоправных действий государственному учреждению был причинен ущерб в размере шести миллионов рублей», — сообщили в полиции.

В УМВД не называют образовательное учреждение, в котором работали женщины, однако. По данным тверских СМИ, речь идёт о местной школе-интернате.

Сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изъяли документы, компьютеры, телефоны. Отделом полиции возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.