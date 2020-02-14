Астрахань, , 17:38 — REGNUM В Астраханской области местный житель подозревается в даче взятки сотруднику полиции. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, знакомый подозреваемого был задержан сотрудниками полиции, и ему грозила депортация — мужчина находился на территории Российской Федерации незаконно. Чтобы не допустить этого, его знакомый, житель Астраханской области, передал взятку в 12 тысяч рублей заместителю начальника районного отдела за то, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении. Сотрудник МВД предупредил мужчину, что тот совершает преступление, предлагая ему деньги, но астраханец на это не отреагировал. Тогда в дело вмешались оперативные сотрудники.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.