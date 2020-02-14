Салехард, , 17:27 — REGNUM Власти Ямало-Ненецкого автономного округа готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Дмитрия Артюхова.

«Власти ЯНАО выражают соболезнования родственникам погибших. Регион готов оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим», — приводит комментарий пресс-службы РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля вертолёт Ми-8 авиакомпании «Скол» разбился в 500 метрах от аэропорта Сабетта в вахтовом поселке Сабетта на Ямале. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа. В результате аварии два человека погибли.

Следственный комитет возбудил в связи с этим уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности гибель двух человек.

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