Салехард, 14 февраля 2020, 17:18 — REGNUM На Ямале названы возможные причины жёсткой посадки вертолёта Ми-8. Список приводит Уральское следственное управление СКР на транспорте.
Одной из них названа ошибка пилотирования. Также рассматриваются неблагоприятные метеоусловия и техническая неисправность.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла возле порта Сабетта. Погибли два человека из десяти находившихся внутри. Это бортмеханик и командир воздушного судна.
Одному из трёх членов экипажа удалось выжить. Также спаслись семеро пассажиров.
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