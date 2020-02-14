Тамбов, , 17:16 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Тамбовской области, в результате которого погибли шесть человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону 14 февраля.

«Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Знаменский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — уточнили в полиции.

Расследованием дела займутся следователи следственного управления УМВД России по Тамбовской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, около пяти утра 14 февраля на 499-м километре федеральной трассы Р-22 на границе Знаменского и Сампурского районов Тамбовской области микроавтобус «ГАЗель» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Foton. В результате на месте погибли шесть человек — водитель и пассажиры микроавтобуса. Водитель грузовика госпитализирован.

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