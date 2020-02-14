Салехард, , 17:12 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело в связи с жёсткой посадкой вертолёта Ми-8. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Его завели по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло по неосторожности гибель двух человек. Причины ЧП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла днём 14 февраля в 400−500 метрах от порта Сабетта. Вертолёт Ми-8 опрокинулся. Погибли два человека — бортмеханик и пилот. Известно, что рейс был вахтовым. Вертолёт вёз вахтовиков. Всего на борту были десять человек.

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