Москва, , 17:23 — REGNUM Женщина с мелкокалиберными патронами в сумке была задержана сотрудниками правоохранительных органов в московском международном аэропорту «Шереметьево». Об этом 14 февраля сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Женщина с дамской сумкой, в которой было 50 патронов мелкого калибра, была задержана на пункте пропуска у терминала Е аэропорта «Шереметьево». Хозяйка сумки уверяет, что не знает, как боеприпасы попали к ней.

Сотрудники полиции задержали женщину и доставили её для дальнейших разбирательств в отделение полиции.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до трёх лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что войска Росгвардии контролируют почти 3,9 млн владельцев оружия и лиц, получивших разрешения на хранение и ношение оружия.

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