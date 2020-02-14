Салехард, , 17:07 — REGNUM Совершивший жёсткую посадку на Ямале вертолёт Ми-8 осуществлял вахтовый рейс. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Всего на борту летели десять человек. Из них двое погибли. Это командир корабля, а также бортмеханик.

Вертолёт принадлежит авиакомпании «Скол», зарегистрированной в Калининграде. Как сообщало ИА REGNUM, по факту трагедии идут проверки. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

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