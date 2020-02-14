Тбилиси, , 17:07 — REGNUM В Тбилиси 14 февраля случился пожар на складах ООО «Тбилсервис группа», которая занимается вопросами уборки и благоустройства улиц столицы Грузии.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в тушении пожара участвовали 12 бригад пожарных спасателей. Огнем были охвачены помещения складов и находящиеся на территории картонные коробки и различные предметы.

«На данный момент пожар локализован, и опасности его распространения нет. В результате случившегося никто не пострадал», — говорится в сообщении.

На месте остаются около 60 пожарных и специальная пожарно-спасательная техника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 187, часть 2-я УК Грузии, которая предусматривает ответственность за повреждение или уничтожение вещи путем поджога.

ООО «Тбилсервис группа» было создано на основе городской службы благоустройства мэрии Тбилиси со 100% участием государства в 2007 году.

Отметим также, что с этой компанией связано одно из уголовных дел, по которому ранее был осужден бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. После прихода к власти учрежденной олигархом Бидзиной Иванишвили коалиции «Грузинская мечта» прокуратура выяснила, что Угулава перед выборами создал в ООО «Тбилсервис группа» фиктивные рабочие места и трудоустроил там около 700 активистов партии «Национальное движение».

В 2015—2017 годах бывший мэр отсидел по этому делу присужденный ему срок. Несколько дней назад решением Верховного суда Грузии Угулава вновь был отправлен в тюрьму на 3 года 2 месяца и 8 дней по обвинению в растрате средств Фонда развития Тбилиси на цели партии «Национальное движение». Речь также идет о событиях перед парламентскими выборами 2012 года.