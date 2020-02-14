Салехард, , 17:02 — REGNUM На Ямале при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 погибли командир корабля и бортмеханик. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Семеро пассажиров и один член экипажа спаслись. Их жизни вне опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 14 февраля вертолёт опрокинулся на втулку несущего винта. Авария произошла совсем недалеко от порта Сабетта. По факту трагедии идут проверки.

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