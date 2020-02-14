Астрахань, , 16:56 — REGNUM В Икрянинском районе Астраханской области погибли три рыбака. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, организована доследственная проверка.

13 февраля трое жителей поселка Красные Баррикады отправилась на рыбалку на реку Хурдун и пропали. Отец одного из них не смог дозвониться до сына и поехал его искать. Автомобиль рыбаков он нашёл на берегу реки Хурдун.

По предварительным данным, трое мужчин провалились под лёд. Их тела извлекли из воды водолазы. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.