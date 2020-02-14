Волгоград, , 16:57 — REGNUM Среди погибших в ДТП под Тамбовом утром 14 февраля оказались трое жителей Волгоградской области. Полиция обнаружила их паспорта на месте аварии.

По данным правоохранительных органов двоим погибшим по 35 лет, они жители Волгоградской области. Третий мужчина жил в Волгограде, ему было 34 года. Все они возвращались домой с вахты из Москвы. Личности ещё троих погибших пока установить не удалось, сообщает «Волгоград онлайн».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 февраля на трассе Москва — Волгоград столкнулись грузовик Foton и грузопассажирская «ГАЗель». Шесть человек из микроавтобуса погибли на месте, водитель второй машины госпитализирован.

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