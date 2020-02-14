Рига, , 16:36 — REGNUM Латвийские военные могут в ближайшее время возобновить свою миссию Inherent Resolve в Ираке. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил 14 февраля министр обороны Латвии Артис Пабрикс журналистам.

По его словам, двое военных специалистов национальных вооружённых сил Латвии уже прибыли в Ирак. Остальные находятся в составе датского контингента и были эвакуированы в Кувейт после обстрела Ираном военной базы США, находящейся в 160 км от Багдада.

Пабрикс добавил, что в настоящий момент датские военные продолжают изучать ситуацию с безопасностью в стране, чтобы принять решение о возвращении.

Напомним, что всего со стороны Дании в Ираке находилось шесть военнослужащих.