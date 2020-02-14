Воронеж, , 16:22 — REGNUM Сотрудница отдела финансового и материально-технического обеспечения департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области предстанет перед судом за хищение из бюджета 1,7 млн рублей. Дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд, сообщил ИА REGNUM 14 февраля старший помощник прокурора области Михаил Усов. Женщине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в крупном размере.

Как считает следствие, обвиняемая, которая работала ведущим консультантом отдела, в 2016—2018 годах завышала заработную плату, размер отпускных и прочих выплат сотрудникам департамента. Разницу она забирала себе — перечисляла на счета и обналичивала. По данным следствия. Всего таким образом она похитила более 1,7 млн рублей.

Обвиняемая признала свою вину и полностью возместила ущерб. Дело передано в Центральный районный суд Воронежа.