Посёлок Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 16:22 — REGNUM Причиной аварии вертолёта Ми-8 на Ямале, при которой погибли два человека, могли послужить неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, вертолёт попал в снежную пургу, в результате чего совершил жёсткую посадку. Лопасти вертолёта оказались повреждены, и машина перевернулась.

Напомним, вертолёт Ми-8 авиакомпании «Скол» разбился в 500 метрах от аэропорта «Сабетта» на Ямале. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа. В результате аварии два человека погибли.

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