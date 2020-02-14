Ухта, Коми, , 16:17 — REGNUM Ухтинский городской суд внес приговор бывшему начальнику исправительной колонии Юрию Амосову, осужденному ранее за насилие над осужденными. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, с декабря 2013 года по январь 2016 года Амосов вывел из бюджета колонии денежные средства, предусмотренные на выплату зарплаты и поощрений сотрудникам. Для совершения преступления он вступил в сговор с главным бухгалтером, которая по согласованию с начальником дала подчиненным указание составить подложные документы. В результате незаконных действий из бюджета было выведено более 700 тысяч рулей. Амосов израсходовал их по собственному усмотрению.

Суд признал Амосова и бывшего главного бухгалтера колонии виновными, но назначил им наказание, не связанное с лишением свободы. Решение суда в пресс-службе объяснили тем, что осужденные на момент совершения преступления не были судимы и впервые привлекались к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести.

«В настоящее время руководитель учреждения уволен и отбывает наказание в виде лишения свободы на длительный срок, что исключает возможность совершения им подобных противоправных деяний, пришел к выводу о возможности освобождения подсудимых от назначенного наказания вследствие изменения обстановки, признав что сами подсудимые и совершенное ими деяние перестали быть общественно-опасными», — уточнили в суде.

Напомним, что Амосов отбывает наказание, в том числе за избиение избиение осужденных и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении одного из них.